“Muchos jugadores quitan y ponen técnicos y es feo”

Pablo Caballero admitió que hay clubes donde los futbolistas mandan hasta sobre los dirigentes. “Con el tiempo dejaremos que los jugadores no más ya dirijan”, disparó el entrenador, que renunció al Deportivo Santaní.

Pablo Caballero renunció como entrenador del Deportivo Santaní por decisión personal y, en charla con ABC Cardinal contó que deja el club frustrado por los malos resultados. Además, el técnico habló del trato con los jugadores en general y mencionó que en la actualidad los futbolistas manejan los clubes. “Cada vez está más difícil el tema de los grupos, de la disciplina. Hoy los jugadores mandan en los clubes, sacan y ponen técnicos. Es raro y es feo y habla mal de los jugadores”, reveló.

“Muchos quitan o ponen técnicos. Los jugadores últimamente hacen lo que quieren, los dirigentes deberían volver a mandar en los clubes”, continuó Caballero, quien fue el cuarto DT en el Machetero después de Héctor Marecos, Carlos Jara Saguier y Martín García. “Con el tiempo dejaremos que los jugadores no más ya dirijan”, sentenció.

El estratega comentó que cada vez que le tocó armar un grupo, las campañas de sus equipos fueron buenos. “Cuando yo armé un grupo, me fue bien. Cuando comencé le proceso, me fue bien. Traté de formar un ambiente. Sí me compliqué cuando agarré equipos que no estaban bien por varios problemas”,terminó Caballero.