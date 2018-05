19 de Mayo de 2018 13:25

“No estoy separado del plantel”

Ante los rumores de la una discusión con Fernando Burgo, Fidencio Oviedo habló con ABC Cardinal y aclaró que no fue convocado porque está suspendido. "No sé qué ganan diciendo mentiras. No sé quién les habrá dicho, pero no es verdad”, contó.