“No vamos a quitar a ninguna federación su técnico”

El vicepresidente de la FCF se refirió a Juan Carlos Osorio y aclaró que Colombia no le sacará su técnico a ninguna Federación. Este martes, el entrenador de la Albirroja admitió que su sueño es dirigir a la selección cafetera.

Juan Carlos Osorio admitió este martes, después de su primera lista de convocados, que su sueño es dirigir a Colombia. Con sus afirmaciones, el entrenador dejó en claro que si la selección cafetera lo llama, se irá. Ante esta situación, la producción del Cardinal Deportivo se comunicó con Jorge Enrique Vélez, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. El directivo respondió sobre el tema y puntualizó que: “Nosotros no le haríamos nunca ese tipo de desplantes a ninguna Federación de quitar su técnico”.

La renuncia de José Pékerman el 4 de setiembre, llevó a la FCF a buscar al reemplazante y la prensa colombiana apuntó a Reinaldo Rueda, técnico de Chile. Ante los rumores, fue Vélez quien desmintió un posible interés o una negociación con el DT de la Roja. "No es cierto, no es cierto. Aún no hemos visto eso. Estamos tratando otros temas", contó en una entrevista a Mercurio, según ESPN.