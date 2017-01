Lucas Barrios charló con el Cardinal Deportivo y se refirió a la Selección Paraguaya: "Le dije al periodista que tuve la mala suerte cuando volví de la Selección. Para mí ir a la Selección es un premio". El delantero continuará en el Palmeiras hasta 2018.

Lucas Barrios salió al cruce luego de un malentendido tras declaraciones a Lance de Brasil. El delantero del Palmeiras aclaró que no se refirió a la Selección Paraguaya cuando mencionó que había tenido mala suerte. “Le dije al periodista que tuve la mala suerte cuando volví de la Selección. Para mí ir a la Selección es un premio y siempre estoy feliz en la Selección. En Brasil el fútbol no para por más que sea fecha FIFA. Cuando fui a la Selección y volví perdí un poco de espacio en el equipo. Entró otro compañero y lo hizo bien, estuvo Gabriel Jesús en aquel momento cuando aún no iba a la Selección”, añadió a ABC Cardinal.

El jugador descartó el interés de Olimpia para continuar en el Palmeiras, hasta junio del 2018, y tomarse una revancha para mejorar su imagen. Barrios había perdido la titularidad en el campeón del Brasileirao 2016 cuando formó parte de una convocatoria a la Selección Paraguaya: “Creo que la traducción que hicieron no fue la mejor. Nunca diría que tuve mala suerte por ir a la Selección”, admitió.

El argentino nacionalizado paraguayo no formó parte del primer amistoso de su equipo ante Chapecoense el 21 de enero pero ayer marcó ante Ponte Preta, en el 1 - 1 como local, en el segundo juego de preparación previo al comienzo del Estadual.