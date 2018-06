Oportunidad para Tobías

Tras pasar por el amateurismo, Tobías Vargas tendrá en el Deportivo Capiatá una otra oportunidad en la Primera División.

El Deportivo Capiatá será el club del portero Tobías Vargas que se había quedado sin equipo y pasó por el amateurismo.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el arquero reflexionó acerca de lo que vivió en su carrera el año pasado cuando se lo vinculó con apuestas deportivas y quedó fuera del Sportivo Luqueño. Posteriormente, no pudo cerrar con otros equipos profesionales y se dedicó al fútbol amateur.

Ahora, el elenco capiateño, donde ya estuvo, le da la chance de volver a la Primera División. “A mi corta edad me he golpeado bastante. Ya no quiero pasar por lo mismo”, aseveró.

Cerrar con el Deportivo Capiatá “es una linda oportunidad que la vida y Dios me dan”, manifestó. “Voy a arrancar de cero, como si fuera que voy a debutar”, sentenció el cancerbero de 28 años.