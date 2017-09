Insiste en problemas económicos

El dirigente del Pilcomayo, Daniel Benítez, charló con ABC Cardinal e insistió en que el motivo por el cual querían jugar ante Colegiales sin sus titulares era para no pagarles. “Ya salvamos la categoría que era lo importante”, apuntó el del club.

Benítez es el dirigente del Pilcomayo, que según el entrenador Rodrigo Díaz, formó parte de la reunión donde se le pidió que vaya a menos ante Colegiales.

Consultado al respecto, el entrevistado relató que quedaban tres fechas del campeonato y Pilcomayo corría riesgo de perder la categoría. “Trajimos varios técnicos pero no funcionaron y yo le dije al presidente Mareco que le dé la oportunidad al adiestrador de la reserva Rodrigo Díaz, que se encargue las últimas tres fechas”, contó Benítez.

“A Rodrigo le fue bien en su primer compromiso, le ganamos a 12 de Octubre y salvamos la categoría. Entonces le dijimos al DT que hasta acá llegó todo y que las últimas dos fechas no valía la pena jugar con los de primera porque no había cómo pagar, debido a la mala situación económica de la institución”, aseguró Daniel Benítez y añadió que no sabe porque el entrenador habló mal de su club. “Les das la mano y te agarran el codo”, finalizó.