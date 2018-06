Quintana espera su oportunidad de brillar

Hugo Quintana, volante central del Olimpia apuntado como el siguiente Richard Sanchez, charló con la 730AM acerca de sus inicios como futbolista profesional. El joven además elogió al capitán Roque Santa Cruz y expresó su deseo de tener más minutos.

Quintana, quien debutó en la goleada del Rey de Copas ante Sportivo Luqueño (3-0), fue señalado por el presidente Marco Trovato diciendo que es el próximo crack de las inferiores y que tiene características muy similares a Richard Sánchez.

Consultado al respecto, el del decano expresó sentirse “feliz por lo que dijo el presidente” y agregó que “ojalá pueda demostrarlo”. Quintana charló con la 730AM y relató que solamente jugaba en su barrio hasta que lo vio Luis Monzón, coordinador de las formativas.

“Él me llamó y empecé jugando de 10. El profe me hizo retroceder a volante central porque tenía visión de juego. Al principio me costaba la marca pero fui aprendiendo”, continuó el mediocampista.

Preguntado acerca de la posible transferencia de “Cachorro” Sánchez y si no le pesaría ocupar su puesto, Quintana respondió que no se le sube a la cabeza. “Sigo trabajando y concentrado en hacer mi fútbol”.

Roque, Mendieta e Iniesta

El juvenil fue interrogado acerca de qué se siente jugar con Roque Santa Cruz y quienes son sus modelos a seguir. “Roque es el mejor jugador del Paraguay, es un sueño entrenar y compartir vestuario con él. Mendieta es al que más miro a nivel local y a nivel internacional a Andrés Iniesta”.

¿Estará ante Capiatá?

Olimpia se mide al escobero el fin de semana y, con el campeonato asegurado y varios jugadores cansados, Quintana reconoció que cree que tendrá una oportunidad desde el arranque. “Me gustaría jugar en mi posición y rendir al máximo”.