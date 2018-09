“No puedo decir que exista ni que no exista”

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), fue consultado por el Cardinal Deportivo si Juan Carlos Osorio, nuevo DT de la Albirroja, tiene una cláusula de rescisión para romper su contrato si Colombia lo busca.

Juan Carlos Osorio asumió como técnico de la Albirroja el pasado viernes; sin embargo, desde Colombia apuntan que el contrato del seleccionador incluye una cláusula de salida en caso de que lo llame el seleccionado cafetero.

Preguntado al respecto, Harrison comenzó diciendo a la 730AM que “hay una cláusula de confidencialidad” que le impide hablar de si existe o no. “Todo contrato tiene cláusulas de rescisión, en este caso son de confidencialidad. Existen en todas las modalidades del fútbol”, continuó el de la APF.

“No voy a decir si existe o no esa cláusula”, respondió el entrevistado ante la insistencia por saber si Osorio puede o no romper su contrato si aparece Colombia. “Nos estamos guiando por un rumor de un periodista colombiano o de un grupo”, opinó Harrison. “La primera vez que hablamos con él (Osorio) me dijo que su prioridad era Colombia, eso no lo voy a negar”, manifestó el mandamás de nuestro fútbol, pero insistió en que confía en el compromiso del DT.

“Ojalá no ocurra eso que ustedes creen que va a ocurrir”, expresó el presidente de la APF a la mesa del Cardinal Deportivo. “Quiero que estemos tranquilos, no que estén preocupados por una cláusula en donde ahora le tenemos al técnico con nosotros, comprometido con el trabajo”, cerró diciendo.