Respondió a Garnero: “Hay que saber perder”

Miguel Figueredo, presidente de Sol de América, palpitó el enfrentamiento de hoy ante General Díaz y admitió que el rival “complica”. Además comentó lo dicho por Daniel Garnero, DT de Olimpia, sobre que los dirigentes eligen ir a CDE para “parrandear”.

Por la fecha 11 del Clausura 2018 General y Sol se miden en el Adrián Jara esta tarde a las 17:45. Figueredo comentó al respecto que los militares siempre complican al Danzarín.

“Siempre se nos hace difícil ante ellos, nos cuesta y creo que incluso tienen ventaja en el historial”, dijo el titular del unicolor a la 730AM y además recordó que cuando Daniel Garnero era DT de Sol fue justamente General el que les cortó una racha importante de victorias.

Consultado sobre la broma que tiró Garnero en conferencia de prensa, sobre que los dirigentes eligen ir a Ciudad del Este para medir a Olimpia pensado en salir de fiesta, Figueredo respondió lo siguiente: “Creo que es un chiste y que no le salió. Hay que saber perder a veces, elegir una excusa y explotarla pero no cambiar, sino se pierde credibilidad. Primero que vamos a CDE, después que no se jugaron todos los minutos, ahora que farreamos, que elija solo una”.