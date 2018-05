Zapag “es muy chico para hablar de Trovato”

Pedro Balotta, directivo de Olimpia, respondió a Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño. “Él es muy chico para hablar de Marcos Trovato, no le da capacidad, le falta muchísimo”, aseveró Balotta.

Marco Trovato, titular de Olimpia, había indicado que en Paraguay no existe un escenario que cumpla con las exigencias de la FIFA para ser un estadio mundialista y que el proyecto franjeado es construir uno de cara al Mundial 2030.

Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, recogió el guante y destacó la Nueva Olla. Además, dijo que “no hay que ser envidiosos” y que “cuando aprenda a reconocer las cosas grandes será un dirigente ejemplar”.

Este martes, Pedro Balotta opinó en el Cardinal Deportivo sobre esta situación afirmando que Zapag “es muy chico para hablar de Marcos Trovato. No le da capacidad (...) A esta altura de la vida no puede decir eso un señor que no consiguió nada. Hacer un estadio no es difícil, no se puede vanagloriar por eso”.

“A él le falta muchísimo. No lo va a llenar con estadios. En cualquier deporte, lo que se tiene que tener es resultados. No creo que en Cerro tengan lo que Olimpia consiguió en todo este tiempo”, añadió.

Balotta no se guardó nada y continuó. “Con la edad de Marco y el tiempo que lleva en el Olimpia, le hace 10-0. No le da la capacidad”, subrayó.

La Nueva Olla “ni siquiera puede servir para una clasificación al Mundial”. El club decano está planificando la construcción de un nuevo coliseo. “Vamos a hacer un estadio, probablemente mundialista, y será un orgullo para el país. Lo que hasta hoy se viene prometiendo, se viene cumpliendo”, sentenció.