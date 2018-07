Andy Murray causa baja para Wimbledon

Por AFP

LONDRES. Andy Murray se declaró baja este domingo para el torneo de Wimbledon, que comienza el lunes, al considerar que no está suficientemente preparado para participar en el Grand Slam sobre hierba, que ganó en 2013 y 2016.

De vuelta luego de una operación en la cadera tras casi un año alejado de las pistas, el escocés había confirmado su presencia el sábado, pero mostrándose muy prudente por su estado de forma, afirmando que debía “tomar las cosas día a día”.

Preguntado en conferencia de prensa sobre su eventual participación, Murray, de 31 años, respondió: “Sí, salvo si en los próximos días me despierto y no me encuentro bien”.

El escocés estaba emparejado en primera ronda con el francés Benoît Paire (48º mundial), y en caso de victoria se presentaban en el horizonte más cercano el canadiense Denis Shapovalov (N.26) y el argentino Juan Martín Del Potro (N.4).

“Entreno a alto nivel, con mucha energía cada día, con algunos de los mejores jugadores del mundo”, afirmó el sábado Murray.

Operado en enero, el doble campeón de Wimbledon regresó a la competición el 18 de junio, después de casi un año de ausencia que le hizo caer al puesto 156 del mundo.

En Queen’s, fue superado por el australiano Nick Kyrgios. Y en Eastbourne, eliminó al suizo Stan Wawrinka pero cayó en la segunda ronda ante su compatriota Kyle Edmund.