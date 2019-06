Andy Murray regresará a las canchas

Por AFP

LONDRES. Andy Murray, operado de la cadera en enero, regresará a las canchas en el torneo de Queen’s, donde participará en dobles, anunciaron este lunes los organizadores de la prueba londinense.

Ganador de tres torneos del Grand Slam, el británico temió tener que poner fin a su carrera después de haber tenido que ser operado de nuevo a comienzos de año.

Pero Murray (32 años), que no ha vuelto a jugar desde el pasado Abierto de Australia, se siente cada vez mejor y ya no sufre dolores, por lo que ahora mismo no se plantea la retirada.

“¡Estamos encantados por confirmar que Andy Murray tiene intención de venir a jugar el dobles a Queen’s, del 17 al 23 de junio!”, tuitearon los organizadores.

Murray, que ocupa actualmente el puesto 213 de la ATP, debería formar pareja con el español Feliciano López. “Estoy entusiasmado con la idea de volver a una cancha por primera vez desde mi operación”, indicó por su parte el escocés. “Queen’s siempre fue especial para mí y es el escenario ideal para regresar”, añadió.

Murray, ex número 1 mundial, conquistó esta prueba en cinco ocasiones.

“Aún no estoy preparado para jugar en individuales, pero ya no tengo dolores desde hace unos meses. He realizado grandes progresos en los entrenamientos y es la próxima etapa para mí en vistas a un regreso al circuito”, explicó el tenista.

Hace poco más de una semana había asegurado que esperaba poder participar en dobles en Wimbledon, a comienzos de julio.

Andy Murray espera seguir los pasos del estadounidense Bob Bryan, que fue sometido a la misma operación el año pasado y ha logrado regresar con éxito al circuito.