Barty jugará la final en Birmingham

Por AFP

BIRMINGHAM. Ashleigh Barty dio un paso más hacia el puesto de N.1 del mundo al clasificarse para la final del Torneo WTA sobre hierba de Birmingham, después de derrotar este sábado a la checa Barbora Strycova 6-4, 6-4.

La australiana, coronada sobre la tierra batida de Roland Garros el 8 de junio, superará a la japonesa Naomi Osaka al frente de la clasificación WTA en caso de victoria el domingo.

Ante Strycova, la N.2 del mundo de 23 años cosechó su undécima victoria consecutiva.

En la final del domingo, Barty se medirá con la alemana Julia Görges, semifinalista en el último Wimbledon, que se deshizo de la croata Petra Martic 6-4, 6-3.

“Debo prepararme y dar lo mejor de mí misma mañana e intentar jugar un buen partido de tenis, y si lo gano, es un extra”, afirmó Barty. “Eso no cambiará mi forma de dormir por la noche. Si tiene que pasar, pasará. Si no es el caso, no es el caso”, relativizó la aspirante al N.1 del mundo.

El torneo de la ciudad inglesa de Birmingham se disputa sobre hierba y reparte algo más de un millón de dólares (cerca de 900.000 euros) en premios.

Torneo WTA de Birmingham

Individuales - Semifinales:

Ashleigh Barty (AUS/N.2) derrotó a Barbora Zahlavova Strycova (CZE) 6-4, 6-4

Julia Görges (GER/N.8) derrotó a Petra Martic (CRO) 6-4, 6-3