Del Potro regresa tras “inesperada” final

Por EFE

BUENOS AIRES. Juan Martín del Potro, número 4 del mundo, regresó a Argentina tras caer en la final del Abierto de los Estados Unidos ante Novak Djokovic y reveló que no creía llegar hasta esa instancia y que su próximo objetivo es clasificarse al Masters.

“Nunca me imaginé volver a una final de US Open. Cuando regresé al tenis empecé a conseguir logros muy importantes que tampoco los esperaba. Me fui sorprendiendo del nivel que tenía, de los logros que conseguía, hasta llegar a jugar otra final del US Open después de nueve años, que tampoco me lo esperaba, sinceramente”, dijo la Torre de Tandil, que brindó entrevistas a varios medios.

Del Potro, campeón del Abierto de los Estados Unidos de 2009, perdió este domingo ante Djokovic por 6-3, 7-6 (4) y 6-3.

Tras la derrota, el serbio, número tres del mundo, se acercó a consolar a su rival.

“Fue un gesto muy lindo de él, se corrió del papel del tenista que en ese momento no es fácil para ir al banco del otro y decir unas palabras. Me dijo que era un gran campeón, que tenía que estar orgulloso, que también era una inspiración. Me llenan de felicidad esas palabras. En ese momento no me puso contento pero ahora las recuerdo y fue un gesto muy lindo”, explicó.

El tenista, de 29 años, aseguró que perder la final fue “el momento más triste del año” y “uno de los golpes más duros” de su carrera porque el Abierto de los Estados Unidos es su “sueño”.

“Sabía también la expectativa y la ilusión que había de que ganara otro Grand Slam, pero perdí con un gran campeón”, señaló.

“Llegué a una final (de Grand Slam) después de nueve años y todavía quedan dos o tres meses del año y puedo seguir peleando los primeros puestos con Djokovic, (Roger) Federer y (Rafael) Nadal. Incluso todavía puede que lo cierre como el mejor año de mi carrera”, se ilusionó.

Al ser consultado por un objetivo específico, reveló que le “gustaría” clasificarse para el Masters de Londres.

“No estoy dentro pero estoy cerca y si lo logro sería como un aporte más a mi vuelta increíble que estoy teniendo después de las lesiones. Una vez que esté ahí, si lo estoy, ya sería un privilegio para mí”, concluyó.