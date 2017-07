Murray: “Estoy perfecto para el torneo”

Por EFE

LONDRES. El británico Andy Murray, defensor del título en Wimbledon, afirmó hoy que no hay sombras sobre su estado físico y que se encuentra perfecto y preparado para jugar el torneo y disputar los siete partidos que le coronarían por tercera vez campeón.

“Estoy perfecto para jugar el torneo y disputar los siete encuentros”, dijo el jugador de Dunblane de 30 años, que en los últimos días había sufrido molestias en la cadera. Murray abrirá, como manda la tradición de este histórico torneo, la pista central este lunes, a las 13;00 hora británica, contra el kazajo Alexander Bublik, 134 del mundo.

“Si me siento como hoy, estoy encantado porque no hay problema alguno”, señaló el jugador para añadir: “Si es necesario, puedo tomar algunos antiinflamatorios si va a peor. Afortunadamente, ese no es el caso”, dijo. “Un poco como en Roland Garros, donde tal vez no entré tan bien preparado. Hay que encontrar el camino con cada partido que dispute para sentirme mejor cada día y reforzar la confianza”, dijo el jugador que esta semana pasada no disputó por precaución los dos partidos de exhibición previstos en Hurlingham, y prefirió descansar y trabajar con su fisio.

“He tenido problemas de cadera desde que era muy joven. No es algo nuevo para mí. Es solo una molestia que ha surgido en las últimas semanas”, comentó. Murray descartó que el hecho de que varios jugadores tengan la posibilidad de arrebatarle el número uno (Nadal, Djokovic y Wawrinka) le intranquilice.

“Quizás más hacia el final del torneo, si esos jugadores continúan. Entonces, sí. Pero no pienso en ello ahora. En eso no estoy concentrado ahora, quizás cuando quede un partido en el torneo es cuando sabes que si ganas eres número uno o lo pierdes. Pueden arrebatarme el número uno, es cierto, pero no pienso en ello ahora”.