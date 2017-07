Muguruza vuelve a la final de Wimbledon

Por AFP

LONDRES. La tenista española Garbiñe Muguruza selló este jueves su pase a la final de Wimbledon tras vencer con autoridad a la eslovaca Magdalena Rybarikova, revelación del torneo, por un doble 6-1.

Finalista en 2015, la jugadora de 23 años nacida en Caracas, número 15 del mundo, se medirá en la final a la vencedora del duelo entre la estadounidense Venus Williams y la británica Johanna Konta. Muguruza aplastó a su rival en apenas 1 hora y 5 minutos de partido, con un imponente juego desde el fondo de pista, y se garantiza entrar en el Top-8 del circuito a partir del próximo lunes. “Hoy he jugado muy bien. He saltado a la pista llena de confianza y todo ha ido genial”, dijo tras el partido. “Lo estoy haciendo bien, espero seguir así en el último partido”, agregó la tenista, que perdió la final de 2015 ante Serena Williams (ausente en esta edición). La ganadora de Roland Garros en 2016 hizo gala de un poderoso tenis en la pista central con el que enterró a su rival, 87ª del ránking, que acusó la falta de experiencia en estas grandes citas. “El partido se anunciaba difícil porque ella (Rybarikova) venía jugando muy bien desde el comienzo del torneo, pero hoy he elevado mi nivel de juego y todo ha salido bien”, resumió Garbiñe, que se conviertió en la segunda española, tras Arantxa Sánchez Vicario, en alcanzar dos veces la final de Wimbledon.