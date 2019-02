Los cruces de la definición

Monserrat González comenzará la defensa del título de Paraguay en la Copa Federación. Paraguay, el último campeón, enfrenta a Brasil este sábado en el Club Campestre Sede Llanogrande de la ciudad de Medellín. La raqueta 2 del combinado capitaneado por Alfredo de Brix medirá a Carolina Alves en el primer punto de la serie. En el segundo, Verónica Cepede irá ante Beatriz Haddad Maia, mientras que la llave culminará con el dobles entre Cepede-González y Haddad Maia-Stefani.

Montserrat González - Carolina Alves

Verónica Cepede Royg - Beatriz Haddad Maia

Cepede y González - Haddad Maia y Stefani

