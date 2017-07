Muguruza elimina de Wimbledon a la nº 1

Por AFP

LONDRES. La tenista española Garbiñe Muguruza derrotó este lunes en octavos de final de Wimbledon a la número uno mundial, la alemana Angelique Kerber, que perderá el trono en el ránking por esta derrota.

Muguruza, finalista en Wimbledon en 2015 y decimoquinta cabeza de serie, se impuso por 4-6, 6-4 y 6-4 y se medirá en cuartos de final a la rusa Svetlana Kuznetsova, séptima cabeza de serie, antigua campeona de Roland Garros y el US Open. La rumana Simona Halep o la checa Karolina Pliskova heredarán el número uno mundial perdido por Kerber. Muguruza, nacida hace 23 años en Caracas, de padre español y madre venezolana, llevó la iniciativa durante todo el partido, anotando 35 puntos en 54 subidas a la red, por 5/7 su rival, y conectando 55 golpes ganadores. A cambio de asumir riesgos, también cometió muchos errores no forzados, 50, por 12 su rival. La alemana empezó dominando el set definitivo, rompiendo el servicio de la española. Pero el punto e inflexión llegó en el séptimo juego, cuando Muguruza salvó cuatro bolas de ruptura con 3-3 y recuperó la iniciativa hasta acabar anotándose la manga. Muguruza, ganadora de Roland Garros en 2016, ya eliminó a Kerber en su camino a la final de 2015. Al año siguiente, sería la alemana la que acabó disputándola. Tanto una como otra acabaron perdiendo ante la estadounidense Serena Williams, cuya ausencia esta edición por embarazo abre las puertas a una ganadora inédita en el All England Club. Muguruza, que sólo ha perdido un set en toda la competición, tiene de entrenadora este año a Conchita Martínez, que ganó Wimbledon en 1994. Kerber es la primera víctima ilustre del “lunes loco” , en que se disputan todos los octavos de final, masculinos y femeninos. Siguiendo una vieja tradición, y a diferencia del resto de los Grand Slam, no hay partidos en el primer domingo de Wimbledon, por lo que todos los supervivientes en el torneo, hombres y mujeres, coinciden en las canchas por primera, y única vez, este lunes.