Nadal pierde su corona en Montecarlo

Por AFP

MONTECARLO. Rafa Nadal, número 2 mundial, fue eliminado por Fabio Fognini, 18º del ránking ATP, por un claro 6-4 y 6-2, en semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, con lo que no podrá sumar el domingo su duodécimo título en este torneo.

Fognini jugará el domingo una final inesperada ante el serbio Dusan Lajovic (48º), que se había impuesto en la primera semifinal al ruso Daniil Medvedev (14º) por 7-5 y 6-1.

Tras su revés de este sábado, la estrella española admitió que su juego había estado muy lejos de lo esperado.

“He jugado uno de mis peores partidos en tierra en catorce años. Es difícil encontrar algo positivo. Me he merecido perder”, admitió el mallorquín, haciendo autocrítica sin subterfugios.

“Jugué un muy mal partido contra un buen jugador. En esas circunstancias, lo normal es que pierdas. Me quedó con una mala sensación, ha sido un día duro. Estoy regresando después de momentos bajos por las lesiones, en el plano mental no ha sido fácil aceptar todo lo que me ha ocurrido en las últimas semanas”, apuntó.

Nadal, que había ganado las tres últimas ediciones de la cita monegasca, no había perdido allí desde las semifinales de 2015, cuando cayó ante Novak Djokovic.

“Ha sido muy difícil desde el punto de vista físico. Espero poder recuperarme para mañana”, declaró Fognini nada más terminar el partido.

El tenista de San Remo jugaba las semifinales en Montecarlo por segunda vez en su carrera, después de 2013, cuando quedó apeado en esa etapa por Djokovic sin poder acceder a la final.

Fognini ha derrotado tres veces a Nadal sobre tierra batida, ya que le había superado anteriormente dos veces en 2015, en Rio de Janeiro y Barcelona.

Esta derrota en semifinales, y especialmente la forma en la que se produjo, arroja muchas dudas sobre las opciones de Nadal de cara al asalto de un duodécimo título en Roland Garros.

Dudas para París

Para el mallorquín, Montecarlo era el inicio de su temporada sobre arcilla y antes de esta semifinal había conseguido victorias convincentes ante el español Roberto Bautista (22º) y el búlgaro Grigor Dimitrov (28º), antes de tener que esforzarse en cuartos de final para deshacerse del argentino Guido Pella (35º), que tuvo muy cerca ganarle el primer set.

Este Masters 1000 en Mónaco era además el regreso de Nadal a la competición tras su baja por problemas en la rodilla derecha antes de jugar las semifinales de Indian Wells en marzo y su renuncia después a participar en el torneo de Miami.

Esta edición de Montecarlo contaba con la participación de grandes nombres del circuito, con la excepción notable de Roger Federer, pero se ha visto marcada por las sorpresas.

El japonés Kei Nishikori, sexto del ránking y subcampeón el año pasado, se cayó ya en la segunda ronda y en cuartos de final dijeron adiós el alemán Alexander Zverev (3º), el austríaco Dominic Thiem (5º) y el griego Stefanos Tsitsipas (8º), tres estandartes de la llamada ’NextGen’.

El número 1 del mundo y dos veces campeón en Montecarlo, Novak Djokovic, había quedado eliminado el viernes en cuartos de final ante Daniil Medvedev.

El joven ruso cayó precisamente ante otro jugador serbio en semifinales, al verse claramente superado por Dusan Lajovic, apenas 48º del mundo, por 7-5 y 6-1.

“¡Estoy en la final, es fantástico” , celebró Lajovic tras la victoria, admitiendo que jugará la final. “No seré el favorito”, subrayó.