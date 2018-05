“Rafa mereció ganar, fue mejor”

Novak Djokovic quedó eliminado en las semifinales del Masters 1.000 de Roma ante Rafael Nadal. “Jugué cuatro partidos aquí, no esperaba nada al llegar aquí, no había tenido muchos grandes resultados”, contó.

Novak Djokovic, que volvió este sábado a disputar las semifinales de un torneo diez meses después de la última vez, cayó 7-6 (4) y 6-3 ante un Nadal que buscará mañana coronarse por octava vez en la tierra batida del Foro Itálico. “Rafa fue simplemente mejor en los momentos importantes, supo jugar los golpes correctos y mereció ganar, fue mejor. Pero no creo que haya habido mucha diferencia (con Nadal), lo que es grande para mí porque Rafa es el mejor de siempre en tierra y está en gran forma”, afirmó Djokovic al acabar el partido.

“El nivel de mi tenis fue alto, no tuve suerte en el desempate (del primer set), un par de puntos pudieron ir de manera distinta”, prosiguió. El serbio se va de Roma tras disputar cuatro rondas, con victorias contra el ucraniano Alexandr Dolgopolov, el georgiano Nikoloz Basilashvili y el español Albert Ramos, y explicó que está satisfecho con lo que ha conseguido. “Jugué cuatro partidos aquí, no esperaba nada al llegar aquí, no había tenido muchos grandes resultados. Estoy satisfecho por cómo he jugado en los últimos tres días y ojalá esto pueda seguir en el Roland Garros”, afirmó.

“Es un proceso mental, necesitas jugar partidos para recuperar confianza contra los mejores del mundo. Nunca me enfrenté a esta situación, pensaba que no tardaría mucho para volver (al máximo), pero pasó lo contrario. Pero en los últimos tres meses nunca me he sentido mejor”, agregó.