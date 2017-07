Federer y Cilic parten como favoritos

Por AFP

LONDRES. Roger Federer, que persigue un octavo título en Wimbledon, y Marin Cilic parten como favoritos el viernes en las semifinales masculinas del emblemático torneo londinense, contra Tomas Berdych y Sam Querrey, respectivamente.

Después de la eliminación de Rafa Nadal el lunes en octavos y de que Andy Murray y Novak Djokovic se despidieran el miércoles en cuartos, el primero con derrota ante Querrey y el segundo al abandonar contra Berdych por lesión, Federer ha quedado como el gran nombre todavía en liza. El veterano jugador helvético (ahora número 5 mundial), que tiene un récord de 18 títulos del Grand Slam, puede ampliar su leyenda. Para ello necesita primero superar a Berdych (15º del ránking), que fue finalista en Wimbledon en 2010. Federer se impuso al checo en sus siete últimos enfrentamientos. En caso de victoria, Federer tendría como rival en la final al ganador del choque entre el estadounidense Querrey (28º), que nunca había llegado tan lejos en un Grand Slam, o al croata Marin Cilic (6º), campeón del Abierto de Estados Unidos en 2014. Cilic se impuso a Federer en aquel camino al título en Nueva York en 2014 y el año pasado en Londres llegó a tener tres bolas de partido a favor, que desaprovechó antes de que el suizo pudiera remontarle en los cuartos de final. El gigante croata (1,98 metros) es la gran amenaza para Federer en esta recta final del torneo, pero parece en cualquier caso un paso por detrás de lo que hubiera supuesto tener que enfrentarse a Nadal, Murray o Djokovic. El español, que no brilla en Wimbledon desde que llegó a la final en 2011, fue derrotado en octavos por el luxemburgués Gilles Muller. El serbio tuvo que abandonar contra Berdych por una lesión en el codo derecho en cuartos y Murray, con dolor en la parte derecha de la cadera, no pudo luchar al 100% en su derrota frente a Querrey, también en cuartos. Mientras tanto, todo parece ir bien para Federer. El maestro suizo no ha perdido ni un set desde el inicio del torneo y se siente “fresco” después de haber renunciado a la competición en tierra batida este año, por lo que fue baja en Roland Garros. El inicio de 2017 había estado marcado por el resurgir del jugador de Basilea, que ganó el Abierto de Australia y dos Masters 1000 de primera fila, Indian Wells y Miami. Superar a Sampras

Para Federer, lo importante ahora es ser campeón una vez más en su jardín inglés -algo que no logra desde 2012- y con ello fijaría un nuevo récord de títulos en Wimbledon, dejando atrás la igualdad que tiene ahora a 7 con Pete Sampras en la ’era Open’. Federer ganó fácilmente el miércoles en cuartos al canadiense Milos Raonic, pero con la sabiduría de sus casi 36 años prefiere ser prudente. “Ser favorito o no, eso no cuenta. Los otros clasificados son muy buenos jugadores, así que tendrán algo que decir. Sacan muy bien, tienen grandes golpes de derecha y golpean realmente fuerte”, explicó el exnúmero 1 mundial, que tuvo que levantar dos bolas de partido en su último encuentro ante Berdych, en cuartos de final de Miami a finales de marzo. En la otra semifinal, Cilic partirá como favorito ante Querrey. Cilic, ciudadano croata, nació en 1988 en Medjugorje, en la actual Bosnia, entonces integrada en Yugoslavia. Un 15% de ciudadanos bosnios pertenecen a la comunidad croata. Medjugorje es célebre internacionalmente por ser un lugar de peregrinaje religioso y de culto a la Virgen María, que se habría aparecido en el lugar según la tradición local. Ese rincón bosnio ya celebró a lo grande el título de Marin en 2014 en Estados Unidos y ahora está preparado para repetir si gana Wimbledon. “Entonces (en 2014) improvisamos, preparamos la fiesta dos o tres días después de la final, cuando Marin vino a Medjugorje. Si gana en Wimbledon, tendremos que ver si está disponible para venir en los días siguientes”, declaró a la AFP Zelkjo Dodig, presidente del club de tenis local.