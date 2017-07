“Este año me siento mejor preparado”

Por EFE

LONDRES. El suizo Roger Federer señaló este miércoles tras vencer al canadiense Milos Raonic y avanzar por duodécima vez a las semifinales de Wimbledon que este año se encuentra “mucho mejor preparado”.

“Estoy mucho mejor preparado para Wimbledon este año que el pasado”, dijo Federer. “En el 2016 trabajé duramente en la temporada de tierra. Y la de hierba fue difícil, por los problemas en la espalda y rodilla. Me faltó preparación”, añadió el suizo, que con 35 años y 342 días es ahora el jugador más veterano en alcanzar las semifinales del All England Club en 40 años. “Este año soy un jugador de tenis normal de nuevo, y me puedo concentrar más en las tácticas. Creo que esa es la diferencia. Estoy jugando muy bien, estoy descansado y fresco y me siento con confianza también. A partir de ahí todo lo bueno puede suceder”, añadió. Federer deseó suerte a Andy Murray y en especial a Novak Djokovic, que se retiró ante el checo Tomas Berdych por una lesión en el codo y que podría parar durante un largo periodo para solucionar este problema. “Como rival y como amigo, solo puedo desear que se recuperen bien”, dijo, y sobre Novak recordó que “está en una situación similar a la mía el año pasado”, añadió, “él jugó un montón de tenis en los últimos años, y lesionarse en un momento dado es casi normal , y quiero que se recupere rápidamente”.