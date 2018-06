Serena se retira por lesión

La estadounidense Serena Williams anunció su retirada de esta edición de Roland Garros, minutos antes del inicio previsto de su duelo de octavos de final ante su rival acérrima, la rusa Maria Sharapova. La tenista de 36 años, tres veces ganadora de Roland Garros, afirmó que sufrió una lesión en su músculo pectoral durante su triunfo ante la alemana Julia Goerges que le “impide sacar”.

La pequeña de las hermanas Williams disputaba en París su primer Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2017 debido a su reciente maternidad.

Serena Williams announces her withdrawal from #RG18 due to a right pectoral injury.



