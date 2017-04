Sharapova y Suárez superan segunda ronda

Por AFP

STUTTGART. La rusa María Sharapova, que regresó a la competición el miércoles tras 15 meses sancionada por dopaje, y la española Carla Suárez superaron este jueves la segunda ronda del Torneo de Stuttgart.

Sharapova, que en la víspera volvió con un triunfo sobre la italiana Roberta Vinci, se impuso a su compatriota Ekaterina Makarova, por 7-5 y 6-1. Presente en Stuttgart, torneo que ha ganado tres veces, gracias a una invitación, Sharapova venció a Makarova, 43ª en la lista WTA, por 7-5 y 6-1, en una hora y 20 minutos de juego. “Estoy contenta, ejecuté mi plan de partido y me mostré sólida. La reacción y la anticipación que necesitamos son muy duras de reproducir en el entrenamiento, son las cosas que necesito”, explicó la rusa de 30 años. Sharapova se mostró más tranquila que en la víspera ante Vinci. Frente a Makarova conectó 9 saques directos, aunque también 7 dobles faltas y 19 faltas directas. Ahora se enfrentará en cuartos de final con la estonia Anett Kontaveit, que se impuso en segunda ronda a la española Garbiñe Muguruza, vigente campeona de Roland Garros. “Nunca he jugado contra ella, es una de las pocas chicas en esta ronda con las que no lo he hecho. Está jugando un gran tenis y es una gran oportunidad para las dos”, señaló Sharapova. Suárez, por su parte, venció a otra jugadora rusa, Elena Vesnina, por 6-2 y 6-4. Ahora jugará por un puesto en semifinales con la francesa Kristina Mladenovic, que sorprendió a la alemana Angelique Kerber, primera favorita y vencedora de las dos últimas ediciones, por 6-2 y 7-5. “Fue uno de mis peores partidos últimamente. No tenía toque, nunca encontré mi ritmo y cometí muchos errores fáciles. Estoy decepcionada e intentaré olvidarlo lo antes posible”, dijo Kerber, número 2 mundial. El Torneo de Stuttgart se disputa sobre tierra batida y reparte 649.200 euros en premios. Resultados de la 4ª jornada del Torneo de Stuttgart:

Individual femenino - Segunda ronda:

Kristina Mladenovic (FRA) derrotó a Angelique Kerber (GER/N.1) 6-2, 7-5

Carla Suárez (ESP) a Elena Vesnina (RUS) 6-2, 6-4

María Sharapova (RUS) a Ekaterina Makarova (RUS) 7-5, 6-1

Anastasija Sevastova (LAT) a Johanna Konta (GBR/N.6) 6-3, 7-5

Laura Siegemund (GER) a Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8) 6-4, 6-3