Un Roland Garros para el museo

Por EFE

El tenista español Rafael Nadal depositó este miércoles en su museo de Manacor el duodécimo trofeo conquistado el pasado fin de semana en el torneo Roland Garros.

Tras asistir a la ceremonia de graduación de la Rafa Nadal Academy que tuvo lugar este martes, Nadal colocó el preciado trofeo en el Rafa Nadal Museum Xperience, situado en las instalaciones de su academia.

“Todos sabéis lo importante que es para mí este lugar (el museo) y también lo importante que fue para lo que ocurrió el domingo (derrotó al austríaco Dominic Thiem en la final)”, señala Nadal. “Poder poner este trofeo de Roland Garros al lado de los demás significa muchísimo para mí y solo agradeceros como siempre todo el apoyo que me dais, especialmente en los últimos meses que he tenido más problemas de los que me hubiese gustado”, añadió.

Nadal finaliza sus declaraciones reiterando “lo importante” que han sido para él “todos vuestros mensajes de apoyo”, dirigiéndoles a sus seguidores. El tenista mallorquín, número dos del mundo tras el serbio Novak Djokovic, tiene previsto descansar estos días en Mallorca. Después, preparará su participación en el torneo de Wimbledon.