Brian Jones grabó “Pájaro campana”

| Autores franceses desvelan misterio sobre la canción “on with the show”

“On With The Show tiene también dos partes instrumentales asombrosas. El tema cambia de ritmo y de ambiente por una suerte de polca muy influenciada por el ambiente tradicional paraguayo Guyra campana, donde se escucha un arpa de cuerdas pinzadas que toca Brian”, así desvelan el misterio los franceses Philip Margotin y Jean Michel Guesdon sobre quien grabó el arpa en el mencionado tema de Los Rolling Stones.

Durante años en el ambiente musical paraguayo se especuló sobre quién toca “Pájaro campana” en “On With the Show”, el cual forma parte del álbum “Sus majestades satánicas” de los Stones. La canción fue grabada en julio de 1967 y el álbum fue lanzado el 8 de diciembre de ese año. Dentro de la discografía del grupo es considerado un álbum raro por su estilo sicodélico, ya que la banda siempre prefirió el rock y el rythm & blues. Fue producido por los mismos músicos, en una época muy problemática, ya que Keith Richards, Mick Jagger y Brian Jones fueron arrestados por posesión de drogas y tuvieron que enfrentar juicios muy publicitados por la prensa de entonces.

La canción habla de las atracciones que hay en un cabaret, a altas horas de la noche, y tiene sonidos de murmullos y vajillas, como si fuera ruido de ambiente. De fondo se escucha “Pájaro campana”, que parece estar tocada por un conjunto en un ambiente muy festivo.

Mucho se especuló que el que toca con los Stones es uno de los arpistas de Luis Alberto del Paraná. En ese entonces Rodolfo Ortiz integraba Los Paraguayos. Pero también se mencionaba al anterior, De los Santos González, y a Fausto Franco, que se unió recién al grupo en 1969. De los tres solo Franco continúa vivo y reside, precisamente, en Gran Bretaña desde hace años.

Otro rumor que circulaba es que quien interpretó el arpa era el guitarrrista Brian Jones, prácticamente el fundador de los Rolling Stones, a quien le interesaba experimentar con instrumentos diferentes. Tocó la marimba en “Under my thumb”, el saxo con Los Beatles en “You know my name” y también la armónica, el sitar de la India, el dulcimer y el melotrón en varios temas de los Stones. Por eso, que grabara el arpa no era algo raro. La leyenda decía que Jones recorría los estudios y en uno de esos encontró a músicos paraguayos y se interesó en el arpa. De todas formas, “Pájaro campana” ya había sido editada como simple en Inglaterra por el Trío Los Paraguayos (Paraná, Agustín Barboza y Digno García), en 1955, la misma grabación realizada en Amberes, Bélgica, el año anterior.

Los franceses Philippe Margotin y Jean-Michel Guesdon confirman que fue Brian Jones quien grabó el arpa, en el libro “Rolling Stones: La historia detrás de sus 365 canciones”, editada en 2017 por la editorial española Blume. Margotin es columnista. Trabajó en colecciones discográficas de Universal/Polygram. Guesdon es músico. Ha actuado como productor e ingeniero de sonido. Escribieron también libros similares sobre las canciones de Beatles y de Bob Dylan, editados en castellano por Blume.

Los dos mencionan la melodía popular paraguaya hasta con su nombre guaraní, “Güyra Campana”, como se puede ver en la cita reproducida arriba.

En 2019 se cumple el cincuentenario de la partida de Brian Jones. Formó parte de Rolling Stones hasta junio de 1969, cuando fue expulsado por sus compañeros porque había perdido interés en el grupo. El 3 de julio fue encontrado muerto en su piscina, a la edad de 27 años.

En ese momento se dijo que fue por un ataque de asma, pero en recientes investigaciones se especula con que fue asesinado.