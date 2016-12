Especial televisivo de Jorge Castro

Los televidentes podrán disfrutar mañana, desde las 23:00, un especial de Fin de Año del tenor paraguayo Jorge Castro, por las pantallas de Canal 9 TV Cerro Corá.

Se trata del material audiovisual “Jorge Castro & Friends II”, grabado durante un concierto en vivo que se realizó en el año 2008, en el Estudio 21 Hilversun, de Holanda. En la oportunidad, el cantante compartió escenario con destacados vocalistas internacionales que fueron sus invitados especiales. Figuras como Anita Meijer, Petra Berger, Roxeanne Hazes, Sandra Kim, Emilia Recalde, Anahí Castro, Esther Pierweijer y Lou Prins cantaron con Castro en el transcurso del espectáculo que tuvo una duración de una hora y cuarenta minutos. Con una escenografía impactante, el show contó con una gran orquesta, integrada por selectos músicos europeos. Se destaca, además, la participación de bailarines del Show Holland Ballet, de Frank Wentik.

El repertorio incluye canciones como “With a song in my heart”, “She”, “Cha cha cha”, “To all the girls”, “La vie en rose”, “The prayer”, homenaje a Julio Iglesias con “Manuela”, “Un día tú, un día yo”, “Amor, amor”; “Granada”; “Nessun dorma” y temas de Ricky Martin como “La vida loca”, “María” y “La copa de la vida”.