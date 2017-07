Joven y apasionada dirección para la OSIC

| CONCIERTO SERÁ EN EL TEATRO MUNICIPAL

Ernesto Estigarribia es responsable en EE.UU. de la dirección de varias orquestas y, asimismo, cursa en dicho país un doctorado en Dirección Orquestal. Entre sus actividades llegó a Paraguay para dirigir mañana a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC).

El Teatro Municipal recibirá mañana, a las 20:30, a la OSIC bajo la dirección del director paraguayo Ernesto Estigarribia, quien actualmente realiza un doctorado en música, específicamente en Dirección Orquestal, en la Universidad de Minnesota, USA. Allí logró también su licenciatura y máster en viola.

“Con la Orquesta del Congreso estoy muy entusiasmado, encantado”, manifestó Estigarribia a ABC Color. Destacó además el crecimiento musical en Paraguay, pues rememoró que cuando él salió de Paraguay, en 2010, dicha agrupación no existía. “Encontré una orquesta muy bien entrenada, eso habla muchísimo de la musicalidad de su director. Me honra mucho que Diego Sánchez Haase se fije en mí y que me invite a dirigir su orquesta. Es una responsabilidad que me está dando y por la cual estoy muy agradecido”, mencionó.

Con la OSIC, esta noche ofrecerán al público la Obertura “El Murciélago”, de J. Strauss (hijo); el Concierto para Violín y Orquesta N° 1 en sol menor, Op. 16, de M. Bruch (1838-1920), donde será solista el violinista Óscar Aguilar; y la Sinfonía N° 7 en La Mayor, Op. 92 de Beethoven.

En este tiempo en Paraguay, Estigarribia trabajó también con la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, por invitación de ellos. El músico se sorprendió porque los niños y jóvenes están “muy comprometidos, disciplinados, bien entrenados y muy entusiasmados”. Asimismo destacó que dieron un concierto el domingo último en la iglesia Santísimo Redentor al que, a pesar del frío, acudió gran parte de la comunidad.

Una carrera en ascenso

Recientemente Estigarribia fue elegido como director artístico de la Southeastern Minnesota Youth Orchestras, organización de orquestas juveniles que tiene tres agrupaciones. Él tendrá a su cargo la supervisión del programa artístico y la dirección de la orquesta más avanzada. “Es una responsabilidad muy grande tener en tus manos la educación de toda una comunidad”, dijo.

Además dirige la Buffalo Community Orchestra, y prosigue su masterado en la Universidad de Minnesota, donde también conduce, junto con sus dos compañeros, tres orquestas que posee la casa de estudios. “Estoy aprendiendo mucho. Me están dando oportunidades que aprecio, me siento muy afortunado y voy a seguir peleando, poniendo el mayor esfuerzo para seguir aprendiendo lo más que pueda”, aseguró Estigarribia.

Para él la dirección orquestal es su “pasión”, algo para lo que se preparó y hoy conquista logros con base al “trabajo duro”.