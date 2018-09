Ley no contempla a Inter Artis

| derechos de los actores no están reconocidos por la legislación paraguaya

Los directivos de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE) Eladio “Lalo” Villalba y Pablo Agüero fueron sobreseídos de la causa que los acusaba de apropiación indebida de los bienes de la sociedad de gestión Inter Artis, que agrupa a actores e intérpretes de obras audiovisuales.

La AIE es entidad designada por una resolución emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), como ente recaudador y distribuidor del monto reunido en concepto de remuneración compensatoria. Esto fue establecido en 2015. El monto debe ser distribuido en partes iguales a las entidades Autores Paraguayos Asociados (APA), Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos (SGP) y AIE.

Pero la nueva sociedad de actores, Inter Artis, entendió que ellos también debían ser beneficiados con el monto reunido y demandaron a Villalba y Agüero, presidente y vicepresidente de AIE, por apropiación y lesión de confianza. Y en agosto pasado Villalba y Agüero fueron sobreseídos de la causa según el auto interlocutorio 718 firmado por la jueza Penal de Garantías María Gricelda Caballero.

Pero Inter Artis no tiene derecho a recibir lo reunido en concepto a derechos de intérprete porque la Ley 1328 de Derechos de Autor y Derechos Conexos no reconoce a los actores. La legislación paraguaya actúa según la convención de Roma, que data de 1961. En 2012 se firmó el Tratado de Beijing que sí contempla a los autores audiovisuales a ser sujetos de los derechos establecidos en el derecho de autor. Paraguay no ha suscripto al nuevo tratado que modifica lo acordado en Roma.

“Inter Artis debe pedir una modificación de la ley y no reclamar a la Dinapi o a AIE”, señaló a este diario el asesor jurídico de AIE Agustín Saguier.

Declaraciones de Ana Brun

La actriz Ana Brun, protagonista de Las Herederas, quien se desempeña como agente de la propiedad intelectual, dijo en su página de Facebook: “Es evidente que existe una mala información, o mala interpretación de los tratados, acuerdos y leyes que rigen la materia de los derechos de autor y derechos conexos. Mi deseo es desenrollar el ovillo que por desinformación, ignorancia o mala intención de algunos se ha creado con este tema. De más está decir que como actriz soy la más interesada en poder reclamar derechos compensatorios por mi actuación en la película Las Herederas”.

“He leído que muy acertadamente la Inter Artis ha pedido asesoramiento a la Latin Artis, entidad matriz, con sede en España. Del legajo de 29 páginas se concluye que la única salida que tendría Paraguay y otros países para resolver esta cuestión, es la firma y ratificación del Tratado de Beijing”.

La actriz señala que los actores deben hacer lobby ante el Poder Legislativo para que cambien un artículo de la Ley 1328 o insistir y coadyuvar en lo que fuera necesario para que Paraguay firme y ratifique el Tratado de Beijing.