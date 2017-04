LIC: Una maratón bailable

Por Mavi Martínez

La electrónica y la música latina estuvieron unidas por el décimo aniversario de la franquicia Life in Color (LIC), iniciada en Miami. Paraguay vivió en la noche del sábado y madrugada de ayer su cuarta entrega, reuniendo a 10.000 personas en el Jockey Club del Paraguay.

Por el denominado “Sector X” desfilaron los DJ que más resuenan últimamente en la escena electrónica. El público de este género sigue demostrando su fidelidad, ya que quedaron en pie hasta el último número, el de Nicky Romero, quien subió cerca de las 2:30 de ayer y tocó por más de una hora.

El neerlandés ofreció un explosivo final al son de tracks como “Toulouse”, “I Could Be The One”, y más.

En este escenario también se destacaron KSHMR, con sonidos que transportan a la India gracias a sus mezclas; Borgeous, quien resaltó por su entrega al público y su gran energía, saltando y animando a la multitud; Lost Frequences y Alan Walker, quienes pusieron a cantar y bailar a todos con sus hits.

Un buen recibimiento tuvo aquí el dúo paraguayo de bateristas 2Drumashup, integrado por Guille Gayo y Mauri Román. Al ritmo de beats electrónicos derrocharon fuerza sobre sus baterías. Por aquí pasaron también Big Fish, M2M, Guille Preda y Tropkillaz, cuando la fiesta empezaba, cerca de las 16:00 del sábado.

La nota diferencial este año fue el segundo escenario llamado “Live Stage” donde reinó lo latino y alternativo. Al comienzo aquí no había mucho público, a la hora de presentarse TRQSE, Amigos de Selassie, Negro Dub y Radio Bolivia. Pero sin dudas creció la intensidad con la presencia del jamaiquino Charly Black, el trinitense Jillionaire y los Kchiporros.

Aquí debían presentarse los uruguayos de Marama pero no llegaron, y en vista de su ausencia cerró el paraguayo Amilkar.

Entre un escenario y otro, grandes pantallas led de diferentes formas, efectos pirotécnicos, pintura y luces; esta fue la edición más diversa y apabullante de todas, hasta el momento. En cuanto a música, también fue diferente, por los estilos y artistas que se sucedieron en ambos escenarios.

