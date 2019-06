Montaner: más allá de los éxitos

| EL ARTISTA VOLVIÓ AL PAÍS PARA ALEGRÍA DE SUS SEGUIDORES

Por Mavi Martínez

Entre clásicos románticos latinos y nuevos temas, Ricardo Montaner demostró que su idilio con el público paraguayo sigue bien vivo. El artista venezolano convocó así a miles de personas el pasado sábado en SND Arena, donde ofreció un concierto de más de dos horas, donde nunca decayó la energía.

¿Qué más puede dar Ricardo Montaner, además de su clásico repertorio? Los diferentes estados a los que te lleva: pasa del amor al baile, sin dejar de lado temas políticos o sociales. Un artista que se muestra así muy humano y solidario.

El cantautor entregó una seguidilla de éxitos como también de temas de su nuevo disco “Montaner”, lanzado recientemente. El show comenzó cerca de las 21:40 con “La chica del ascensor”, dejando al descubierto a una orquesta impecable, conformada por dieciséis artistas, entre músicos y coristas, que acompañó a Ricardo.

El romance que levantó los suspiros, sobre todo de la platea femenina, estuvo a flor de piel con “El poder de tu amor”, “Bésame la boca”, “Me va a extrañar”, “Tan enamorados”, “Déjame llorar”, y otros temas, que entonó Montaner con mucha entrega, en comunión con el público, que también lo acompañó de principio a fin.

Una descarga de energía sucedió con la parte más bailable de la noche, con músicas como “Soy feliz”, “Cachita” y “Vamos pa la conga”, donde el verdadero show lo hizo la gran banda de Montaner. Tres coristas mujeres, vientos, percusión, batería, teclados, bajo y guitarra, envolvieron bailando al responsable de esta fiesta.

En una parte más comprometida con lo político y social, sobre todo con la situación del país del que proviene Montaner: Venezuela, sonaron músicas como “Aunque ahora estés con él” y “Hombre normal”. El público ofrendó al artista una larga ovación de pie, y este agradeció a nuestro país por acoger a los inmigrantes venezolanos que llegan a Paraguay.

Luego, entre muchas bromas llegó también el turno para que una fanática suba al escenario y tenga su “selfie” con Montaner, entre los aplausos de la gente.

Carismático y sensible, es también como se muestra el artista, quien no dejó pasar la oportunidad para mostrar la visita que realizó en Ciudad del Este al pequeño Bruno Marioni Martínez Giménez, apodado “Brunito.” Este niño el año pasado conmovió a Montaner enviándole un video cantando “La Gloria de Dios”, por ende esta vez no perdió la oportunidad de conocerlo. Más aplausos llegaron ante el solidario gesto.

“¿Qué vas a hacer?”, “No me hagas daño”, “Volver” y “La cima del cielo”, llegaron hacia el final de este concierto donde la gente pudo volver a disfrutar de la calidez de un artista que sobresale por su humanidad y sencillez.

