Cetrapam sostiene que ajustes en combustibles impactarán en pasaje

Ante el encarecimiento de los combustibles, el titular de Cetrapam, César Ruiz Díaz, dijo ayer que será inevitable incrementar el precio del pasaje, aunque todavía no saben cuánto y ni cuándo, ya que se espera un decreto que establezca el monto para los transportistas, así como también la situación del subsidio en este sector.

A mediados de setiembre, los emblemas privados ya habían remarcado los precios del diésel en G. 110 por litro y la nafta en G. 250 y según los datos, en la semana última volvieron a aumentar alrededor de G. 100. Esto, como consecuencia del incremento del precio del petróleo que hoy está en torno a los US$ 70 el barril, casi el doble del que se tenía hace un par de años, lo que se suma a la tendencia alcista del dólar.

Precisamente, estos incrementos de precios y en particular en el rubro del gasoíl, directamente generan lo mismo en la tarifa del pasaje del transporte público, explicó ayer César Ruiz Díaz, titular del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), en conversación con este diario. Según datos de las Distribuidoras de Combustibles del Paraguay (Dicapar), en junio el gasoíl estaba a US$ 555,31/m³ promedio (precio Platts). Setiembre cerró en US$ 585,95/m³, mientras que el precio a futuro para octubre se prevé en US$ 611,93/m³.

“Para los transportistas, el precio está regulado por decreto y recién luego del ajuste en el mercado se podrá saber qué determinación tomará el Ejecutivo con respecto al sector, así como el subisidio, que es una decisión política, no empresarial”, detalló. Hizo referencia a la decisión política debido a que hoy, de hecho, hay un subsidio al pasaje de transporte público, en torno a los US$ 6,5 millones al año. Vale decir, el pasaje no sufriría modificación para el usuario final solamente si ese monto subsidiado se incrementa.

Según lo explicado, la tarifa del pasaje se establece conforme al Decreto 9.030, que entre otras cosas señala que los emblemas privados tienen la obligación de vender a los empresarios del transporte público los combustibles a un “precio techo”, que a su vez está ligado a los precios de Petropar. Ruiz Díaz indicó en tal sentido que, una vez que se oficialice el aumento de los precios del combustible en la estatal, se insertarán a la estructura del pasaje y ambos servicios subirán al mismo tiempo.

Petropar confirmó ayer, a través de un comunicado, que todos sus productos, incluidos gasoíl, nafta y gas, subirán en alrededor de G. 300 desde mañana, lunes.