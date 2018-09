16 de Setiembre de 2018

| MENOR DESPACHO DE INC NO SE NOTA ÚNICAMENTE POR LA MENOR DEMANDA

Se frenó el ritmo en las obras del Estado, según perciben gremios

Gremios de la construcción están en conocimiento del escaso despacho de cemento de INC, pero según lo explicado a este diario, no perciben faltantes debido a la menor demanda del material. Es que no existen casi nuevas obras privadas y en el sector público hay una desaceleración.