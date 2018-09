Niegan ambulancia para auxiliar a una beba que finalmente falleció

| ACUSAN A UN DIRIGENTE COLORADO CARTISTA DE LA COLONIA YAGUARETÉ FOREST, SAN PEDRO

Una beba que padecía un cuadro respiratorio falleció tras horas de agonía esperando ser trasladada a Asunción. Sus familiares denunciaron que un profesor y dirigente colorado de la colonia Yaguareté Forest de Santa Rosa del Aguaray se negó a entregar la ambulancia para derivarla porque sus padres son liberales.

La colonia Yaguareté Forest está ubicada en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. La beba de tres meses fue trasladada el domingo por sus padres al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, ya que en la comunidad donde viven, los domingos no cuentan con atención de la Unidad de Salud Familiar (USF).

La nena recibió las primeras atenciones en el hospital general, distante a 40 km de Yaguareté Forest, pero empeoró y por sus condiciones de salud urgía su traslado a Asunción para ser atendida en centros asistenciales de complejidad. Pero la ambulancia del local no estaba disponible, por lo que los responsables del hospital general solicitaron a la Segunda Región Sanitaria una autorización para que un chofer de la institución pudiera buscar la ambulancia de Yaguareté Forest.

Se consiguió el permiso requerido, pero cuando llegaron a la USF de Yaguareté Forest un grupo de personas, encabezadas por el docente y dirigente colorado cartista Rubén Marín, que integra el Subconsejo de Salud Local, impidió que se use la ambulancia.

Esta situación obligó a buscar ambulancia en otro distrito. Finalmente, consiguieron el móvil de urgencias de Choré para trasladar a la pequeña paciente a Asunción, pero ya resultó tarde; pocas horas después falleció presuntamente de pulmonía doble.

Gran parte de la comunidad de Yaguareté Forest quedó consternada por la situación y responsabilizaron al profesor Marín de que la beba no haya sido auxiliada en forma rápida.

También, los padres de la menor pidieron justicia y solicitaron la intervención de la fiscalía para que se aclare el insólito suceso.

Don Atanasio Romero y Doña Sebastiana Domínguez, padres de la beba, impotentes ante lo ocurrido y entre llantos afirmaron que son afiliados al PLRA, mientras que el docente Marín es un conocido activista del Movimiento Honor Colorado y que por ese motivo negó la ambulancia para trasladar a la pequeña a Asunción.

Por su lado, el docente Marín manifestó que su negativa no se debió al hecho de que los padres de la beba sean liberales. En un intento por explicar la situación, indicó que el chofer no tenía una autorización para llevar la ambulancia y que no le entregó el móvil por temor a que no devolvieran a la comunidad.

La USF de Yaguareté Forest cuenta con la ambulancia, pero no con chofer nombrado.

La directora de la Segunda Región Sanitaria, doctora Lourdes Jara, “ahijada” del diputado Freddy D’Ecclesiis, confirmó que efectivamente la Subcomisión de Salud de Yaguareté Forest negó el uso de la ambulancia. Manifestó que ya elevó un informe al Ministerio de Salud Pública y que la investigación del caso queda a cargo de Asesoría Jurídica de la cartera de Estado.