Acuña, sorprendida por ser enjuiciada por el JEM

| admite que cometió error, pero que “subsanó”

La fiscala de Delitos Económicos Victoria Acuña, quien el martes pasado fue enjuiciada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), dijo a ABC TV, que le parecía llamativo que una causa que tiene cuatro años ahora sea reflotada.

El JEM tenía la denuncia que había presentado la Cámara de Diputados en febrero de 2014 contra la fiscala, quien imputó al diputado liberal Édgar Acosta y solicitó su detención, pese a que el mismo ya tenía fueros.

La agente del Ministerio Público recordó que efectivamente pidió la detención de Acosta pero que no pasaron 24 horas, para revocar el pedido al darse cuenta que el mismo tenía fueros.

El diputado Acosta, en una audiencia pública ante el JEM, dijo que efectivamente se enteró que fue imputado y que se ordenó su captura. Acudió a su abogado, se interiorizaron del caso y resultó que la fiscala lo imputó en su carácter de presidente de la Industria Nacional de Cemento, por autorizar a una empresa a recibir bolsas de cemento en forma irregular. Sin embargo ese hecho se dio en julio del 2013 y según recordó Acosta, él en junio de ese año ya no era titular de la INC.

De esta manera la imputación de la fiscala Acuña aparte de estar mal dirigida, tuvo también el error de pedir la prisión de un diputado. Para la fiscala, ambos errores se subsanaron y no ocasionaron daño al diputado. Pero lo que la fiscala Acuña no entiende es por qué un caso que nunca fue estudiado por el JEM ahora de la nada se trata. El Dr. Cristian Kriskovich sin embargo dijo que no hay nada raro y que solo se están tratando casos que no fueron estudiados.