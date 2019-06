Confirman a jueces en la causa de exdefensor

En abril pasado, el exdefensor público Marcelo Fúster recusó a dos miembros del tribunal de sentencia, Víctor Hugo Alfieri Duria y Lourdes Elizabeth Peña Villalba, con lo que evitó que se inicie su juicio oral y público por matricidio.

Fúster refirió que la jueza Peña ya preopinó sobre la causa, con relación a Alfieri indicó que no le notificaron de la confirmación del Tribunal con dicho magistrado. Al respecto los camaristas Bibiana Benítez, Agustín Lovera y Cristóbal Sánchez mencionaron que “no vislumbran las situaciones señaladas en autos, además que no concurren con los presupuestos establecidos para el apartamiento de los magistrados recusados, además de no haber sido suficientemente argumentadas, no se observa situación alguna que pueda suponer o poner en duda la imparcialidad y/o independencia de los magistrados”.

Marcelo Fúster está acusado de haber cometido homicidio doloso el 8 de octubre del 2010, cuando se desempeñaba como defensor público. La víctima fue su propia madre, Graciela Fúster de Aguillón.

El mismo había sido condenado a 28 años de prisión. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte anuló el fallo de primera y segunda instancia y ordenó el reenvío de la causa. En el mes de enero de 2019, la Cámara de Apelaciones resolvió darle su libertad, esto tras la referida decisión de la máxima instancia judicial.