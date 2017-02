Denuncian violación de niño de cinco años en Capiatá

Una desesperada madre, entre llantos, se quejó ayer a través de la radio ABC Cardinal de la inacción del Ministerio Público, tras la denuncia que formuló el fin de semana último contra su vecino de 61 años, quien supuestamente violó a su hijo de cinco años.

El caso habría ocurrido entre el sábado y el domingo, en una casa situada en el kilómetro 24 de la Ruta I, en la compañía Cañada de Capiatá.

La mujer dijo que el supuesto agresor vive detrás de su casa, adonde a veces ella misma iba a traer agua o enviaba al niño de cinco años en busca de hielo.

El abuso se habría producido una de esas veces que el niño fue ocupado por su madre.

Según contó la señora, cuyo hijo ya está internado en el Hospital Nacional de Itauguá, fue justamente el menor el que le contó lo sucedido.

El fiscal de la causa, Hugo Pérez, declaró que no se pueden apresurar en formular imputación porque recién “estamos a la expectativa de probar los hechos, con testificales y con pericias”, ya que una inspección al niño determinó que “si bien hay una dilatación leve, el médico forense aclaró que no precisamente podría haber sido de un abuso sexual, porque no hay fisura ni desgarro”.