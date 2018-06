Fiscalía General ratifica extradición de Nicolás Leoz

La fiscala adjunta Soledad Machuca, encargada del Área Especializada en Recursos de Casación de la Fiscalía General del Estado, pidió que se confirme la extradición del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, requerido por la justicia de los Estados Unidos por el escándalo de sobornos conocido como “FifaGate”.

ETIQUETAS

Machuca solicitó que se rechace la casación que presentaron los abogados defensores Ricardo Preda, Raúl Barriocanal y Mario Battilana, contra el fallo de la Cámara de Apelaciones que confirmó la extradición que dictó el juez Humberto Otazú.

La fiscala adjunta indica que este proceso es una “cooperación jurídica internacional” que no inicia, prosigue o realiza juzgamiento sobre la conducta de Leoz, y alega que por ende, el recurso es “inadmisible” ya que no pone fin a un proceso. Hace hincapié en que la casación no es la vía porque no está habilitada como medio de impugnación en el caso.