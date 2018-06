Imputan por contrabando y lavado de US$ 4,5 millones

| HAY INDICIOS DE CONFORMACIÓN DE ESQUEMA CRIMINAL, SEGÚN FISCALÍA

La fiscala María Estefanía González imputó a cuatro personas supuestamente involucradas en contrabando, asociación criminal y lavado de dinero por 4,5 millones de dólares. Solicitó el arresto domiciliario de los implicados en el esquema denunciado por la Subsecretaría de Tributación.

Miguel Eliezer Tolces Asrilevich, Julio Manuel Levy Beczko, Andrés Daniel Samudio Prieto y Antoliano Eulogio Olmedo Espínola son las personas imputadas por la fiscala González, quien ante la gravedad de los hechos solicitó el arresto domiciliario de cada uno de los implicados.

La investigación penal, según la imputación, comenzó a raíz de una denuncia de la SET ante la Fiscalía General.

La Subsecretaría de Tributación señaló una serie de irregularidades detectadas en el marco de controles realizados a los contribuyentes AN y AN Importaciones SA (Andrés y Antonia Importaciones SA), CS Importaciones SA, Interdenim Saci e Inter Uno.

Durante la verificación a la firma Inter Uno se observó que sus mayores proveedores eran las empresas AN y AN y CS Importaciones, que se encuentran vinculadas a Samudio Prieto y Olmedo Espínola.

El Sistema Marangatu reveló que AN y AN y CS tenían además como cliente a la firma Interdenim, a su vez vinculada a Inter Uno a través de Levy Beczko y Tolces Asrilevich. La SET comprobó que las cuatro empresas declararon en el RUC la misma dirección y determinó las ventas hechas por AN y AN y CS a Inter Uno e Iterdenim, durante los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2010 al 2014.

Tributación determinó que AN y AN Importaciones durante el 2011 remesó al exterior US$ 4.535.126, con cheques de Inter Uno.

Por otro lado, Aduanas informó que las transacciones realizadas por AN y AN Importaciones consistieron en solo 11 despachos de importación por US$ 258.920, entre los años 2010 y 2012.

En su escrito de imputación, la fiscala González apuntó que existen suficientes elementos que hacen presumir la existencia de un esquema del que forman parte los imputados, para simular el flujo de mercaderías de origen dudoso.