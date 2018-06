Olimpia rechaza ínfimo pago por falsificación

El juez Humberto Otazú otorgó un plazo de diez días hábiles a los representantes del Club Olimpia y el propietario de tiendas de “La O”, Eduardo René Celano, para tratar de llegar a un acuerdo. El juez tomó la determinación tras el categórico rechazo de los abogados del club decano, Óscar Schouten y Rodrigo Yódice, al pedido de suspensión condicional del procedimiento planteado por la fiscala María Estefanía González a favor del procesado por violación de marcas.

“Estamos en profundo desacuerdo con la suspensión condicional del procedimiento requerida por el Ministerio Público, que plantea aspectos absurdos como el pago de 10 millones de guaraníes como una reparación del daño social y de 10 millones de guaraníes al Club Olimpia como daño particular, lo cual no condice de manera alguna con el gravísimo problema socioeconómico que supone la violación del derecho de marca del prestigioso Club Olimpia. Estamos hablando de sumas que no se compadecen de ninguna manera con el verdadero perjuicio patrimonial que sufre el Club Olimpia a través del uso fraudulento e indebido de su marca”, explicó Yódice.

Según los datos, desde el 2011 el acusado usa de forma indebida la marca del Club Olimpia.