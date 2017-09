Asegurados del IPS denuncian deficiencias

El trato a los asegurados en el Hospital Central (HC) del IPS es deficiente, señalaron familiares de pacientes internados. Diego Benítez denunció que su madre, internada en el sexto piso con un diagnóstico de cáncer del colon, debía operarse al mediodía del lunes pero finalmente la cirugía se suspendió, pese a que la señora ya fue anestesiada. “La llevaron para la operación, la sedaron pero no la operaron porque según los médicos, no contaban con el kit completo requerido. Es una irresponsabilidad de parte de los médicos llevar al quirófano y sedar a un paciente y luego salir con una historia de esas. El nombre de mi mamá es María Cristina Benítez de Rojas”, dijo el afectado.

Otra queja fue realizada por María Romero, quien señaló que su madre de 73 años sufrió una doble fractura en la pierna hace 30 días luego de ser víctima de un arrollamiento sobre Acceso Sur. “Mi madre está internada hace un mes y desde que llegamos nos comenzaron a exigir los materiales para la cirugía. Como somos de escasos recursos conseguimos hace dos semanas a través de una fundación. Pese a ello no la operaron y ahora la pierna de mi mamá se gangrenó. Tiene un agujero con pus. Acá no nos explican por qué mi mamá no entra en cirugía. El jefe de Traumatología jamás dio la cara”, dijo.

Por su parte, el Dr. Manuel García, director médico del Hospital Central, dijo que se interiorizará de estas quejas para identificar los problemas y darles solución.