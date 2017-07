Aumentan alergias por alimentos

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Alergia y los especialistas ponen énfasis en las ocasionadas por alimentos para elevar la conciencia sobre este problema sanitario. La incidencia de consultas por sospecha de alergia a los alimentos se ha duplicado en esta última década. En nuestro país carecemos de un relevamiento que demuestre la real prevalencia, aunque estudios americanos estiman que cerca del 5% de los adultos y 8% de los niños presentan alergia alimentaria, dijo ayer el alergólogo Jaime Guggiari.

ETIQUETAS

Ante la consulta de cuáles son las alergias alimentarias más comunes, el especialista señaló que en nuestro medio las alergias por proteínas de leche, huevo, trigo, maní, maíz, soja y camarones son las más frecuentes. “Aunque cada una de ellas conlleva un factor de riesgo, los accidentes más graves (shock anafiláctico) se observan con las proteínas del huevo, maní y camarones”, explicó.

En cuanto al nivel de capacitación que tienen los médicos en diagnosticar una alergia por alimentación, Guggiari señaló que la alergia por alimentos se ha constituido en un verdadero desafío de diagnóstico. “Todos nos encontramos de golpe con esta realidad y lastimosamente el diagnóstico de alergia por alimentos no es sencillo. Se requiere de bastante entrenamiento y conocimiento específico en el área, conocer de los estudios disponibles y sobre todo no caer en la confusión de estudios no estandarizados y sin respaldo científico”, dijo. Agregó que muchas veces se requiere inclusive de la provocación oral específica con el alimento en sospecha, método de diagnóstico considerado como el gold standard para confirmación de la alergia, y que debe ser realizado por el especialista en alergia en un ambiente seguro y con todas las garantías de atención para una eventual reacción.

Advirtió que una alergia por proteínas de leche o huevo puede generar síntomas respiratorios como tos seca, sibilancias, congestión nasal, inclusive pueden llegar al shock anafiláctico, que es lo que se trata de alertar siempre. “La capacitación continua del médico es muy importante. Hoy tenemos en frente un nuevo desafío con el aumento en la frecuencia y la gravedad de este tipo de alergias”, reiteró.