Autoridades apañan negocio ilegal de venta callejera con su inacción

La falta de control sobre los vendedores ambulantes frente a comercios formales y shoppings preocupa a empresarios del sector. Los afectados sostienen que las autoridades amparan esta ilegalidad en detrimento de la actividad comercial legal y no realizan las acciones pertinentes.

Las autoridades que están al frente del Ministerio Público, de Industria y Comercio, Subsecretaría de Estado de Tributación y de la Municipalidad de Asunción son responsables de que siga campeando el comercio ilegal en la vía pública denunció ayer el empresario Jorge Mendelzon, director de Penta SA, propietario del Shopping Mariscal.

Explicó que los vendedores ambulantes nuevamente invadieron el sector y se ubican en la propia explanada de los shoppings. “Las instituciones solo operan cuando se denuncia el problema ante la prensa. Este es un comercio ilegal que ataca al negocio formal. Y las autoridades le dan condiciones preferenciales a esta gente, que sin pagar ni un impuesto pueden ponerse en la puerta de los comercios que formalmente trabajan. Esto es una barbaridad, porque se apañan la falsificación y el contrabando”, expresó.

Cree que “si no hay perseverancia, constancia en el ataque al problema, no se va a resolver. Es simplemente reacciones al ruido que hacen los medios de prensa. Si queremos ser un país serio, esta no es la forma”.

Detrás de estos vendedores informales –según el empresario– no están pequeños comerciantes, sino grandes importadores, porque es un negocio que mueve mucho dinero. “Pero las autoridades no tienen interés en investigar quiénes están detrás de esta irregularidad. El último eslabón de esta cadena ilegal es el que vende el producto en la calle”, refirió.

Finalmente, el empresario señaló que “esta gente dedicada al negocio al margen de las leyes necesita un empleo formal, cierto, pero no se puede apañar un comercio ilegal, de producto falso”.

Productos sin marca

Uno de los vendedores ambulantes habló ayer con un equipo de nuestro diario. Luego de pedir la omisión de su nombre, dijo que la gente prefiere comprar el producto que ofrecen ellos porque es más barato.

Explicó que los lentes de sol que ofrecen no tienen marca, y venden a G. 15.000 y 20.000, no en dólares, como se venden en los locales comerciales.