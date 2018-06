Cáncer de colon es prevenible, asegura médico condecorado

Se registran cada vez más casos de cáncer de colon avanzado. La mayoría de las detecciones se hacen cuando la enfermedad está en una etapa crítica y sin muchas posibilidades de tratamiento, manifestó ayer el profesor doctor Isaías Ricardo Fretes luego de recibir la Orden Nacional al Mérito Comuneros, otorgado por la Cámara de Diputados. Con esta distinción, Fretes es premiado por su destacada trayectoria médica y su incalculable aporte a la educación.

“El cáncer de colon en una enfermedad prevenible. Ésta patología comienza como pólipos no cancerosos (benignos), que lentamente se van convirtiendo en cáncer si es que no son sacados. Se detectan con una colonoscopia, que uno debe hacerse a los 50 años. Al extraerse estos pólipos en etapa no peligrosa, se corta la posibilidad de que derive en un diagnóstico oncológico”, manifestó el médico.

Agregó que justamente por ser prevenible, preocupa que muchas personas lleguen ya con la enfermedad avanzada. “Los afectados van cuando los pólipos cerraron la cavidad del intestino y ya no van de cuerpo o no pueden ventosear. Ese estado ya es critico y requiere cirugía de urgencia. Significa además un gasto elevado, que en la mayoría de los casos corre a cuenta del Estado. Es por eso importante concientizar sobre la necesidad de hacerse la colonoscopia a la edad mencionada y si en la familia hay antecedentes, esta prueba debe hacerse a los 40 años”, explicó el especialista.

Destacó además que el paraguayo debe mejora su alimentación e incluir más cereales en su dieta diaria. “Nuestros compatriotas casi no comen ensaladas verdes. ¨No puede faltar la mandioca, la carne, pero sí el verdeo. Ahora, en el mundial se van organizar asados, y estos se acompañarán con ensalada de papa o de arroz, que es un invento paraguayo. Ya nadie acompaña con verdeo”, lamentó Fretes.