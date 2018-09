Comuna, a punto de renunciar a 53 hectáreas y entregar parte del Botánico

| modificarán convenio para que MOPC no cumpla con compensaciones por viaducto

Autoridades municipales decidieron no reclamar por las 53 hectáreas que el MOPC debe dar en compensación por construir un viaducto en el Jardín Botánico, afectando su patrimonio.

Una reunión fue realizada ayer entre autoridades de la Municipalidad asuncena y de los ministerios de Defensa y de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Los directivos comunales tuvieron una decepcionante participación al desconocer la situación del Jardín Botánico y de la reserva colindante.

Prometieron aprobar la construcción de un viaducto en el Jardín Botánico sin que el MOPC cumpla con la compensación de entregar 53 hectáreas, tal como se estipula en el convenio.

La Comuna asuncena debía recibir 32 hectáreas, que ya fueron declaradas como área protegida, en compensación por la construcción del barrio San Francisco. Esto nunca se cumplió, por lo que cuando el MOPC planteó la construcción de un viaducto que cercenaría parte del Jardín Botánico, la Comuna reiteró el pedido y además solicitó unas 52 hectáreas en compensación por afectar un patrimonio.

El MOPC firmó el convenio prometiendo conseguir ambos predios, sin embargo, nunca realizó las gestiones ante el titular, el Ministerio de Defensa.

Ayer, concejales y directores municipales demostraron desconocer el convenio y las promesas incumplidas por parte del ente. El director general del Ministerio de Defensa Hugo Antonioli afirmó que recién en agosto de este año fueron notificados del documento y que no están dispuestos a ceder ambos predios, sino solo uno, el de 32 hectáreas. Los directivos municipales confundidos ante los datos dijeron que no habría problema en aceptar solo uno, ignorando el invaluable valor de lo que Asunción estaba perdiendo. Los ediles no sabían ni a qué ente pertenecía el predio, su extensión, su condición o no como patrimonio o área protegida. Incluso ignoraban los términos del convenio que ellos mismos habían aprobado.

Eduardo Calderini, coordinador de Focem- MOPC, estuvo presente pero no aclaró la situación.