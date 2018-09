“Comuna puede hacerse cargo”

El concejal asunceno Carlos Arregui aseguró que la Comuna asuncena puede hacerse cargo de su tributación e insistió en que se debe aprovechar los 8.000 funcionarios que tiene. El mismo se manifestó en contra del Sistema de Gestión Tributaria.

“No sabemos quiénes están detrás de esto. Estoy convencido de que con un trabajo de capacitación se puede hacer ese trabajo con los propios funcionarios del municipio, que tenemos 8.000”, dijo a ABC Cardinal.

}Por otra parte, también criticó que no se den informaciones sobre el consorcio. Al ser cuestionado de por qué no tiene información sobre él mismo siendo concejal, se defendió alegando que sería la Intendencia la que se cierra a dar datos y que varios de sus pedidos de informe no han tenido respuesta, pero comentó que la sigue esperando.