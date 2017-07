Consultas por influenza superan pico histórico

La Dirección de Vigilancia de la Salud reportó ayer que fue superado el pico histórico de consultas por enfermedades respiratorias a nivel país, que era aproximadamente de 260.000. “Hoy estamos hablando de 280.000 consultas por gripe o enfermedad tipo influenza. Pero no podemos hablar de que hay un incremento de severidad o de mayor agresividad porque la ocupación de camas por cuadros respiratorios es de aproximadamente el 50%”, señaló ayer la Dra. Agueda Cabello, directora de la citada dependencia técnica de la cartera sanitaria.

Agregó que efectivamente se ve una mayor magnitud en consulta, en consultorios o en urgencias, pero no en hospitalizaciones. “También hablamos de mayor magnitud porque tuvimos un adelanto de casi de dos meses con respecto a lo que es la temporada histórica de circulación de virus respiratorios que, generalmente, dan inicio a mitad de mayo, y esta vez empezaron ya a circular en marzo”, agregó Cabello.

Destacó que de acuerdo con el comportamiento histórico de los virus respiratorios en nuestro país, el incremento debería extenderse hasta setiembre, pero es imprevisible. Generalmente, los virus respiratorios circulan en un promedio de 12 semanas, dijo. “Estamos hablando de un país tropical, en donde no podemos prever cuál va a ser el comportamiento de los virus. Sabemos que circulan todo el año pero tienen un incremento en otoño e invierno. Según esto, todavía tendríamos que tener circulación de virus respiratorios hasta aproximadamente el mes de setiembre. Puede ser que esto baje antes, teniendo en cuenta que tuvimos un adelanto de temporada, pero no podemos asegurar”, reiteró la epidemióloga.

En cuanto a los fallecidos por virus respiratorios, en lo que va del año suman 19 casos, según el último reporte. Del total de muertes, 9 de las víctimas fatales no se vacunaron contra la influenza. “La mayoría de los fallecidos tenía comorbilidad o algún factor de riesgo. Por ejemplo, en los extremos de la vida (bebés y ancianos), que son personas que sí o sí tienen que ser vacunadas. El otro 50% no tenemos datos porque recién podemos decir que está vacunada una persona cuanto tenemos el carnet de vacunación. Y no tenemos registro de esto o los familiares no aportaron ese dato. Pero en el 50% sí podemos decir que no fue vacunado”, afirmó.