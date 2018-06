Contribuyentes cubrirán el boleto del transporte

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. (Rafael Marcial Montiel, corresponsal). “Los mismos usuarios de transporte público y contribuyentes serán quienes van a pagar este subsidio”, dijo el economista y profesor universitario Ramón Rodríguez.

Todo subsidio tiene sus consecuencias negativas, porque al final el contribuyente y usuarios pagan.

Según Rodríguez, el subsidio es una manera elegante de utilizar los tributos de las personas en beneficio de usuarios. “Pero una manera solapada y elegante de engañar, porque al final van a pagar todos”, dijo. Agregó que “lo ideal es que las personas paguen el costo real de un servicio y podamos tener una economía seria y formal”.

Añadió que el contribuyente tiene el derecho de conocer la realidad “en dónde estamos ubicados desde el punto de vista económico”. Considera que falta una economía seria y sincera en la cual el consumidor pague lo que corresponde. “El subsidio es un engaño, porque se paga por algo, en este caso un servicio, que no es real. Tenemos que pagar lo que cuesta y no en forma solapada decirle a la gente vos no pagas esto y no es la realidad”, apuntó.

Subsidio discrimina

CARAPEGUÁ (Emilce Ramírez, corresponsal). El dirigente sindical de la Federación Nacional de Educadores del Paraguay (FEP), Óscar Soriano, manifestó que el subsidio para empresarios del transporte del área metropolitana es discriminatorio, porque beneficia solo a un sector empresarial del área metropolitana y no así a transportistas del interior del país.

El docente sindical manifestó que el gobierno siempre se pasa subsidiando al sector empresarial y cuando el reclamo surge de los campesinos y de los educadores siempre la respuesta es un rotundo no a los pedidos. El pueblo no tiene por qué absorber costos de transportistas de Asunción, mientras que los del interior no reciben nada. Agregó que desde el sector docente siempre pidieron subsidio para maestros que hace años enseñan ad honorem, para ver si no se les paga el subsidio para que puedan cubrir sus aportes jubilatorios y se jubilen en igualdad de condiciones.