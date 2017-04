Corazones artificiales de Salud están sin funcionar

| millonaria inversión parada por falta de mantenimiento

Dos corazones artificiales adquiridos por el Ministerio de Salud a inicios de 2014 por casi US$ 2 millones no pueden ser utilizados actualmente por la falta de mantenimiento que deben hacerse en Berlín, advirtió ayer la Dra. Nancy Garay, jefa de Cardiología del Hospital Pediátrico Acosta Ñu.

En momentos que una niña de 8 años podría necesitar uno de los corazones artificiales que adquirió el Gobierno en 2014, los aparatos se encuentran no operativos por falta de mantenimiento, señalaron los familiares de la paciente, actualmente en terapia intensiva del Hospital Pediátrico Acosta Ñu. Esta situación fue confirmada ayer a ABC Cardinal por la Dra. Garay, jefa de Cardiología del citado servicio especializado, al indicar que no pueden usar las máquinas, que sirven para mantener con vida al enfermo cardiaco mientras aguarda un donante para el trasplante.

“Se ha discontinuado el uso del aparato porque la empresa que lo expide tiene exigencias muy estrictas, como el mantenimiento que debe ser realizado a la máquina que monitorea el corazón, cada cierto tiempo, en Berlín”, explicó la profesional. Agregó que hasta el momento, dicho mantenimiento no ha sido realizado, por lo que la empresa advirtió que no es recomendable utilizar el aparato hasta que sea revisado en Berlín. “Si la empresa advierte que no se hacen responsables si llegamos a utilizarlo sin mantenimiento, los médicos no podemos ser irresponsables e ignorar eso”, agregó. Ambos equipos de dispositivo de asistencia ventricular costaron al Gobierno paraguayo aproximadamente US$ 2 millones.

El director administrativo del ministerio, Sergio Forte, indicó que están en tratativas de enviar a Alemania las consolas del corazón artificial denominadas Berlín Heart, la principal y la más pequeña. El costo del servicio para ambos es de US$ 30.000. “Tenemos otros dos aparatos más pequeños que están disponibles. Las Berlín Heart también funcionan, pero les falta mantenimiento. No fueron enviadas por trámites burocráticos en el plan financiero”, dijo.