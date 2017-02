08 de Febrero de 2017

| Audiencia sobre criticada licitación para mejorar recaudación terminó en disturbios

De cada 100 contribuyentes asuncenos, solo 51 pagan y “subsidian” al resto

Según la Dirección de Finanzas de la Capital existe una pérdida de US$ 85 millones solo en el 2016 debido a que los asuncenos no pagan sus tributos. El 51% que sí abona “subsidia” al 49% que no. Esta es una de las razones por las que lanzaron la licitación para la implementación del Sistema de Gestión Tributaria, criticado por los sindicalistas con el argumento de un posible uso de drones y la entrega de una base de datos al sector privado.

ETIQUETAS En medio de disturbios, hurras y groserías fue expulsada ayer la concejala asuncena Josefina Kostianovsky (PEN) de la audiencia pública realizada en la Comuna por decir que el tema se había politizado. La reunión se organizó para la implementación del Sistema de Gestión Tributaria que está en proceso licitatorio. En la audiencia, comisiones vecinales, sindicatos y funcionarios criticaron la licitación. En medio de hurras, algunos anunciaron que saldrían a las calles y otros se ofrecieron irónicamente a asesorar en informática. Acusaron al intendente Mario Ferreiro de no poder hacer una buena recaudación y pidieron que deje el cargo. Incluso la energía eléctrica se cortó, lo que provocó aún más nerviosismo. La exconcejala Myriam Ferreira (ANR) dijo que no se ha cuidado la seguridad al abrir la posibilidad del uso de drones para sacar fotos a casas y edificios, con el propósito de ver si se está tributando por lo que se tiene. Finalmente, en medio del escándalo se aprobó el dictamen que solicita una nueva licitación, lo que será estudiado por el intendente. Al ser consultado sobre por qué es necesaria la implementación del sistema a pesar de que la recaudación del 2016 aumentó en un 10% con respecto el 2015, el director de Finanzas, Braulio Ferreira, dijo que se pretende llegar a un 30% más. Con respecto a la crítica de que 10 años es mucho para una sola empresa, indicó que esta obtendrá réditos solo en función al incremento de la recaudación que se logre (hasta un 35% dependiendo de la propuesta). Aseguró que los funcionarios municipales se encargarán de cobrar y que la base de datos estará protegida por una cláusula de seguridad. Agregó que en la página web cada asunceno podrá ver el estado de sus expedientes, cuentas, etc. Por su parte, el director de Catastro, Anatoli Pugin, explicó que la mayoría de los planos y resoluciones no están digitalizados y se pierden expedientes.